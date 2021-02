Levante-Granada, gara valida per il ventiduesimo turno di Liga, termina 2-2. Morales porta in vantaggio i padroni di casa al 30′, ma Kenedy ristabilisce la parità al 43′. Morales porta nuovamente in vantaggio i suoi, al 67′, ma il Levante viene beffato al 92′ da un colpo di testa vincente di Soldado. Secondo pareggio di fila per l’eurorivale del Napoli