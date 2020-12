Tra i giocatori che scenderanno in campo in Crotone-Napoli ci sarà anche Sebastiano Luperto, in prestito ai calabresi. Ecco le sue parole a Sky Sport nel pre-partita: “Sicuramente sarà una partita emotivamente molto forte per me, ma sono concentrato a fare bene. Dobbiamo fare meglio delle prime partite. Abbiamo incontrato grandi squadre, soprattutto in casa, ma già da oggi il trend va invertito”.