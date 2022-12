Maldini: “Champions obiettivo più grande, ma non possiamo accontentarci dello scudetto dell’anno scorso”

Paolo Maldini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan Tv in merito alla lotta scudetto. Ecco le parole del Direttore dell’Area Tecnica dei rossoneri:

“La squadra sta bene, si sta preparando per la ripartenza del 4 gennaio. Dovremo affrontare tante gare ravvicinate. Dopo alcuni giorni di distacco siamo tornati a lavorare, confrontandoci su quali devono essere i nostri obiettivi. Abbiamo recuperato qualche infortunato, dobbiamo e vogliamo essere competitivi in tutte quattro le competizioni che affronteremo. Dovremo affrontare queste partite da Milan e vincere. Andremo passo per passo, la Champions è l’obiettivo più importante ma anche il più difficile da raggiungere. L’immagine più impressa nella mente di questo 2022 è la vittoria dello scudetto in casa del Sassuolo. Ma stiamo parlando del Milan, quindi mi sembra ovvio che non possiamo accontentarci di vincere un solo scudetto. Dobbiamo essere più ambiziosi”.