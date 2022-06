Mercato Serie C, la situazione delle squadre campane

Anche per le squadre campane di Serie C il calciomercato prosegue.

La Turris, dopo l’addio di Caneo e la firma di Canzi come nuovo allenatore, ha comunicato la rescissione consensuale con Stefano Esempio. Queste le parole del difensore classe ’99:

“Ringrazio la società in ogni sua componente per quanto mi ha trasmesso nel corso degli anni ed il presidente Colantonio per aver assecondato, dopo un ciclo condiviso intensamente, la prospettiva personale di misurarmi con nuove esperienze, che affronterò, grazie a questo club, con spalle larghe. La Turris nulla mi ha fatto mancare e, negli ultimi anni, mai mi ha fatto sentire un ‘under’. Desidero ringraziare anche tutti gli allenatori e compagni incontrati durante questo straordinario percorso. Non cambia la considerazione che ho di Torre del Greco: una grande piazza, dove tuttavia anche un giovane può crescere e formarsi grazie alle condizioni che ha saputo creare la società e al calore dei tifosi che ho sempre sentito. Al presidente, ai dirigenti, all’ambiente tutto auguro di vivere campionati sempre più importanti. A me resterà l’orgoglio di aver indossato questa maglia e, in qualche occasione, anche la fascia di capitano rappresentando la Turris in grandi palcoscenici del calcio professionistico”.

Sul fronte centrocampo, invece, la squadra di Torre del Greco saluta Daniele Franco, che andrà all’Avellino a parametro zero.

Avellino scatenato a centrocampo con la firma, oltre a quella di Franco, di Marco Garetto e Giuseppe Guadagni (entrambi classe 2001). In via di definizione, quindi, la mediana della squadra irpina, con due giovani promettenti.

La Juve Stabia ha ufficializzato il nuovo allenatore, Leonardo Colucci, e adesso può iniziare a guardare al mercato.

Infine il Giugliano, fresco di promozione, prosegue nella costruzione del progetto tecnico per questa nuova avventura. Definito, quindi, lo staff tecnico del settore giovanile gialloblè:

“Il Giugliano Calcio 1928 comunica di aver affidato l’incarico di Coordinatore Tecnico del Settore Giovanile al Sig. Pompilio Cusano, che ricoprirà inoltre, anche il ruolo di Responsabile Tecnico della futura formazione Primavera. Il club contestualmente comunica di aver nominato Segretario del Settore Giovanile il Dott. Antimo Di Lorenzo. La società porge il più caloroso benvenuto ai due nuovi tesserati, con l’augurio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati”.