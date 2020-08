Il mondo del calcio è rimasto di stucco alla notizia dell’addio che Lionel Messi ha comunicato al Barcellona. E adesso le voci di mercato sul suo conto si scatenano.

In merito, Josep Maria Minguella, agente storico della ‘Pulce’ nell’anno del suo approdo in blaugrana, ha sganciato una vera e propria bomba ai microfoni di Cope: “Per me ha già una squadra: l’Inter. In Italia pagano meno tasse e lì c’è anche Cristiano. In Inghilterra però c’è il suo amico Aguero e lì al City c’è anche Guardiola”.