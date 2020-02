Milan, Boban si scaglia contro Gazidis: “Non avvisarci su Rangnick gesto indegno per questo club”

Le acque in casa Milan si stanno agitando e di questo passo si va verso una vera e propria guerra intestina. Lo scenario che si sta delineando deriva da alcune dichiarazioni di Gazidis, il quale avrebbe fatto intendere come non ci fosse una divisione all’interno dei vertici rossoneri, alla quale è arrivata prontamente la replica del CFO ed ex calciatore rossonero Zvonimir Boban, che a La Gazzetta dello Sport ha dichiarato: “Unità d’intenti? Ci credevo… Per il bene di tutti serve subito un incontro con Elliott”.

Boban poi prosegue parlando del futuro del club, ad oggi avvolto da una nube di mistero: “Devono precisare obiettivi e budget. Ancora non sappiamo che margini avremo, nonostante i tagli. Ibra? Già oggi dovremmo affrontare il tema del suo rinnovo”.

E non è finita qui. In questa diatriba tra i vertici rossoneri c’è anche la questione Rangnick, allenatore-manager con cui Gazidis avrebbe avviato delle trattative senza passare per Boban e Maldini: “Non avvisarci è stato irrispettoso e inelegante. Una cosa non degna di questo club“.