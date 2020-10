Nations League, Estonia-Macedonia del Nord 3-3: pareggio in extremis per gli ospiti. Assente l’azzurro Elmas

E’ appena terminata la sfida di Nations League tra Estonia e Macedonia del Nord. Match conclusosi con un pirotecnico 3-3 allo scadere. A sorpresa vanno in vantaggio gli ospiti per primi grazie all’autogol dell’estone Kuusk (3′). Poi, però, i padroni di casa salgono in cattedra e pareggiano prima con Sappinen (33′), il quale fa doppietta (61′) e regala il sorpasso all’Estonia, che si porta anche sul 3-1 con la rete di Liivak (76′) su calcio di rigore.

Accorcia le distanze la Macedonia con il genoano Pandev (80′). Macedonia che ha anche la forza di pareggiare e lo fa quando la partita è ormai agli sgoccioli con Zajkov (88′). Assente, per ovvi motivi, l’azzurro Elmas, che non è potuto partire in virtù dell’isolamento fiduciario che la ASL ha imposto al Napoli.