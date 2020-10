Nations League, il Belgio orfano di Mertens perde in rimonta: con l’Inghilterra finisce 2-1

Brutta serata per il Belgio di Roberto Martinez, che esce sconfitto nel match di Nations League contro l’Inghilterra. Belgio che riesce anche a portarsi per primo in vantaggio in realtà con l’interista Lukaku su rigore (16′), vantaggio però mantenuto solo temporaneamente a causa del gol del pareggio di Rashford (39′) al tramonto del primo tempo. Inghilterra che nella ripresa parte col piglio giusto, mette sotto l’avversaria, e trova la rete del sorpasso, nonché gol-vittoria, con Mount (65′) su assist di Trippier. Non ha preso parte alla selezione l’attaccante azzurro Mertens, assente per i motivi già noti relativi a casa Napoli.