Nessuna lesione al polpaccio per Chiellini, sarà valutato di giorno in giorno

La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha fornito i dettagli della seduta odierna: “Ripartire, subito. Questo è l’obiettivo della Juve che, rientrata a Torino nella notte dalla trasferta in Portogallo, si è ritrovata questa mattina al Training Center per voltare subito pagina e iniziare a pensare alla prossima partita. Lunedì sera all’Allianz Stadium, con fischio d’inizio alle ore 20.45, i bianconeri affronteranno il Crotone nel match valevole per la quarta giornata del girone di ritorno della Serie A. Dirigerà l’incontro Valerio Marini della sezione di Roma 1, coadiuvato dai due assistenti De Meo e Fiore. IV uomo sarà Abisso. VAR: Banti, AVAR: Di Iorio.

La sessione di lavoro odierna, come dopo ogni gara, è stata suddivisa in due parti: seduta di scarico per i giocatori impiegati ieri, lavoro fisico ed esercitazioni per la restante parte del gruppo. Domani è previsto un giorno di riposo per la squadra che riprenderà gli allenamenti nella giornata di sabato, a due giorni dalla sfida contro la formazione calabrese. Giorgio Chiellini è stato sottoposto questa mattina presso il J-Medical ad accertamenti radiologici che hanno escluso lesioni muscolari al polpaccio destro. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”, si legge su Juventus.com.