Novara, gaffe Sbraga sui social: “Mussolini grande statista lungimirante”

Una gaffe incredibile quella di Andrea Sbraga, finito in queste ore al centro di una feroce polemica a causa di un suo post su Instagram in cui elogiava Benito Mussolini definendolo “un grande statista lungimirante”. Da qui poi la citazione di un discorso di Mussolini risalente al 1927 usato da Sbraga per commentare, a modo suo, la vicenda Coronavirus: “I cinesi invaderanno il mondo con prodotti ed epidemie”.

Pronto l’intervento del presidente del Novara Marcello Cianci, che ha commentato la vicenda intanto arrivata in Consiglio Comunale: “Oggi alle 13 avremo un incontro con tutti i ragazzi. Per spiegare da un lato che se si ha un ruolo pubblico bisogna fare attenzione all’uso dei social e che non è il caso di fare ironia su una situazione delicata come questa. Coglieremo anche l’occasione per spiegare cosa sia stato il Ventennio e invitare a leggere bene i libri di storia. Si tratta però di un gesto fatto con ingenuità dal ragazzo. Ricorderemo che bisogna rispettare tutti e che il citato statista (Mussolini, ndr) non è un esempio di rispetto”.