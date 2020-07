Paura in casa Sassuolo: colpo alla testa in allenamento per Rogerio

Paura per Rogerio: il difensore del Sassuolo nei minuti finali dell’allenamento odierno ha subito un colpo alla testa. Immediato l’intervento del medico sociale che lo ha immobilizzato prima dell’intervento dell’ambulanza che lo ha portato in ospedale per accertamenti.

Fortunatamente, il giocatore è sempre stato cosciente: in ospedale verrà sottoposto ad esami di controllo per capire l’entità dell’infortunio. Il difensore neroverde salterà quindi la gara con la Juventus in programma domani alle 21:45.

Fonte: gianlucadimarzio.com