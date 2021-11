Primavera 1, i risultati della mattinata: la Juve scavalca il Genoa, il Pescara perde ancora

Si sono appena concluse le tre partite in programma questa mattina (ore 11) valide per l’ottava giornata di Primavera 1. Partita con continui capovolgimenti tra Bologna e Cagliari, coi sardi che sopra di due gol si fa rimontare per poi ritornare in vantaggio grazie a un autogol della squadra di casa. I felsinei trovano la rete del 2-3 a dieci minuti dalla fine ma non riescono più a riequilibrare le sorti dell’incontro.

Successo al cardiopalma anche per la Juventus, che in casa supera per 2-1 il Genoa al 95′. Bianconeri che con i tre punti conquistati oggi scavalcano proprio i rossoblù e si piazzano al secondo posto a -2 dalla Roma capolista. Chiude la mattinata di Primavera 1 la Sampdoria, che condanna il Pescara all’ennesima sconfitta e a mantenere l’ultima posizione. Di seguito la classifica aggiornata, con Napoli e Sassuolo che stanno giocando in questo momento (CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI IAMNAPLES).