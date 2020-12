Repubblica – L’AIA pensa alla svolta: si studia un portale per spiegare i casi limite da VAR

L’Associazione Italiana Arbitri (AIA) è pronta ad uno storico cambiamento. Si studia infatti, come riporta oggi Repubblica, un portale dove verranno fornite spiegazioni sugli episodi controversi da VAR e non solo: “L’AIA sta già lavorando per avere un portale che le permetta di interagire col pubblico. Non vere conferenze, ma nemmeno algidi tweet, come fanno in Germania: solo interventi “didattici”, per spiegare i casi limite.

Il punto di partenza in attesa della sala unica del VAR a Coverciano: quando sarà attiva, coordinare interventi in campo ed analisi pubblica sarà persino inevitabile”.