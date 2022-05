Salernitana, la salvezza è tutta nelle tue mani

Ormai la lotta salvezza è diventata una storia a due. Salernitana e Cagliari si giocheranno il posto in Serie A all’ultima giornata. La Salernitana affronterà l’udinese all’Arechi, il Cagliari il Venezia fuori casa.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei granata, che sono a +2 dai sardi e giocheranno contro un Udinese salvo ormai da un pezzo e quindi privo di motivazioni.

Il Cagliari deve innanzitutto vincere a Venezia, e sperare che la Salernitana non vinca. Un arrivo a pari punti premierebbe i rossoblù per la differenza reti. Le due squadre, infatti, sono pari negli scontri diretti sia per risultati che per numero di gol.

La squadra rossoblù ha garantito che lotteranno fino alla fine, anche se la tifoseria sembra rassegnata e il presidente Giulini, sicuramente deluso da questa annata, sembra interessato alle offerte degli investitori.

La salvezza è quindi tutta nelle mani della Salernitana, appuntamento domenica ore 21.00.