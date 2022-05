Salernitana, la salvezza è tutta nelle tue mani

Ormai la lotta salvezza è diventata una storia a due. Salernitana e Cagliari si giocheranno il posto in Serie A all’ultima giornata. La Salernitana affronterà l’udinese all’Arechi, il Cagliari il Venezia fuori casa.

I favori del pronostico sono tutti dalla parte dei granata, che sono a +2 dai sardi e giocheranno contro un Udinese salvo ormai da un pezzo e quindi privo di motivazioni.

La Salernitana arriva all’ultimo match con grande entusiasmo giocandosi tutto nell’ultima partita della stagione in casa, Nicola in questi giorni ha chiamato a raccolta i tifosi, che possono essere l’uomo in più per spingere i campani verso la salvezza.

Il Cagliari deve innanzitutto vincere a Venezia, e sperare che la Salernitana non vinca. Un arrivo a pari punti premierebbe i rossoblù per la differenza reti. Le due squadre, infatti, sono pari negli scontri diretti sia per risultati che per numero di gol.

La squadra di Nicola è a quota 31 punti, +2 rispetto al Cagliari. Una situazione che le dà un buon margine di vantaggio in vista della partita contro l’Udinese. Ma non può essere del tutto tranquilla. Per essere certa della salvezza la squadra campana può solo fare una cosa: vincere.

Diversamente, si aprirebbero differenti scenari a seconda dei risultati:

Salernitana salva se batte l’Udinese e il Cagliari vince, pareggia o perde con il Venezia. Con i granata a quota 34 non ci sarebbero più margini per i sardi che al massimo potrebbero chiudere a 32 (31 oppure restare a 29).

Salernitana salva se pareggia o perde a Udine ma il Cagliari non va oltre il pareggio col Venezia. In tal caso con 32 punti (rispetto ai 30 dei rossoblù) sarebbe la squadra di Nicola a prevalere.

La squadra rossoblù ha garantito che lotteranno fino alla fine, anche se la tifoseria sembra rassegnata e il presidente Giulini, sicuramente deluso da questa annata, sembra interessato alle offerte degli investitori.

I granata invece vogliono rimanere a tutti i costi in serie a e si preannuncia un Arechi sold out con circa 30 mila persone.

La salvezza è quindi tutta nelle mani della Salernitana, appuntamento domenica ore 21.00.