Samp-Verona, Juric attacca: “C’è incoerenza, in campo si difende abbracciati. E’ tutto ridicolo”

Il tecnico dell'Hellas esprime il suo disappunto in merito alla gestione delle partite per il Coronavirus Pubblicato il alle 18:59 da •

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine di Sampdoria-Verona, Ivan Juric ha commentato duramente in merito alla gestione delle partite di Serie A per il Coronavirus: “Se devo essere sincero, è tutto ridicolo – ha detto il tecnico dell’Hellas – non è normale, cioè questi cominciano a giocare e poi non giocano, poi giocano un’ora dopo, poi noi stiamo adesso anche qua a un metro uno dall’altro e in partita tutti difendono abbracciati, ci sono tante contraddizioni, per me va bene tutto, l’importante è che ci sia coerenza, che decidono bene, sereni, così c’è grande incoerenza“.