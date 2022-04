Sampdoria – Salernitana: le parole di Davide Nicola

Successo importante per la Salernitana in casa della Sampdoria. Al termine della partita, il tecnico granata ha parlato così ai microfoni di Dazn:

“Siamo contentissimi per la vittoria, ma ora dobbiamo recuperare velocemente. Ci mancava raccogliere il massimo della posta in palio al cospetto della Sampdoria che è una gran bella squadra e che ci ha messo in difficoltà. Tuttavia abbiamo concesso un solo tiro in porta, nel primo tempi la Salernitana si è espressa benissimo mentre nella ripresa anche le ammonizioni di troppo hanno inciso, così come la condizione fisica di qualcuno.”