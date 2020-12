Serie A Femminile, Huchet illude il Napoli: la Juventus vince 1-2 in rimonta

In un’atmosfera molto particolare per il ricordo di Diego Armando Maradona, arriva un risultato amaro per il Napoli Femminile, oggi sceso in campo contro la Juventus. Prova convincente contro una delle candidate al titolo per le azzurre, che passano per prime in vantaggio con Huchet al tramonto del primo tempo (39′), salvo poi farsi rimontare dalle ospiti che vanno in gol con Alves (60′) e Girelli (82′). Resta in coda alla classifica ad 1 punto, dunque, la squadra di Marino, mentre le bianconere sono a punteggio pieno a 27 punti.