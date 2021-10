Serie A – I risultati delle 15: Simeone asfalta la Lazio, la Fiorentina ne fa tre al Cagliari

È stato un pomeriggio ricco di gol quello vissuto oggi in Serie A, giunta alla nona giornata. Show di Giovanni Simeone che nel match delle 15 del Bentegodi trascina l’Hellas Verona alla vittoria per 4-1 contro la Lazio. Sul punteggio di 2-0 va in gol il solito Immobile ma la sua rete dà solo l’illusione della rimonta, con gli uomini di Maurizio Sarri che invece di reagire finiscono per sprofondare.

Nell’altra sfida in programma, di scena al Franchi di Firenze, la Fiorentina asfalta il Cagliari con un netto 3-0. La viola sblocca il risultato su un calcio di rigore calciato insolitamente da Biraghi e non dal rigorista designato Vlahovic, per poi raddoppiare al tramonto del primo tempo con Nicolas Gonzalez. Vlahovic che però avrà l’occasione per mettersi in luce al 49′ quando va a segno con uno splendido calcio di punizione a blindare il risultato.