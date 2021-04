Vince 2-1 in rimonta l’Udinese in uno dei primi anticipi della trentunesima giornata di Serie A sul campo del Crotone. I friulani si affidano all’estro del suo uomo più significativo, De Paul, a segno oggi con una doppietta. Fa lo stesso la squadra di Cosmi con Simy, che va in gol per il momentaneo 1-1 su rigore, salvo poi andare incontro all’ennesima sconfitta di questo campionato e complicarsi ulteriormente la vita nella lotta salvezza.