Serie A, ipotesi partite trasmesse in chiaro per via degli stadi chiusi: il punto

La questione Coronavirus ha mandato completamente in tilt la Lega Serie A, che di comune accordo con il Governo procederà – in attesa dell’ufficialità – con il regolare svolgimento del campionato a porte chiuse. Mossa che inevitabilmente arrecherà un grosso danno dal punto di vista economico ma che provocherà disagi anche ai tanti abbonati frequentanti gli stadi di tutta Italia. Il Governo, pertanto, starebbe valutando di trasmettere in chiaro le sfide di Serie A per fronteggiare l’emergenza.

Una ipotesi non del tutto da escludere ma certamente di difficile attuazione. Ci sono da tutelare, infatti, gli interessi anche degli abbonati Sky e DAZN che pagano regolarmente il servizio televisivo per assistere alle partite, anche se non verrebbero privati di alcun beneficio. Semmai quest’ultimo verrebbe esteso agli altri che non sono abbonati alle pay-tv. Altro nodo eventualmente da sciogliere riguarda la legge Melandri del 2008 relativa alla commercializzazione dei diritti televisivi, la quale non consente la trasmissione in chiaro dai parte dei concessionari e dunque dovrebbe andare soggetta a correzione.