Non arrivano buone notizie per il Napoli da Torino all’intervallo di Juventus-Inter. All’Allianz Stadium, gli uomini di Pirlo sono in vantaggio per 2-1 grazie al primo gol in campionato di Cuadrado, che beffa Handanovic grazie a una deviazione. Prima ci aveva pensato il solito Ronaldo a portare avanti i bianconeri, spingendo in porta la respinta del portiere nerazzurro che gli aveva disinnescato un calcio di rigore. Penalty anche per gli ospiti, che avevano momentaneamente pareggiato con Lukaku.