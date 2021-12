Torna alla vittoria la Roma di Josè Mourinho che, dopo due ko consecutivi, riassapora i tre punti ai danni dello Spezia. Di Smalling, dopo pochi minuti, e di Ibanez nella riprese le reti per i giallorossi. Nel finale Roma anche in 10 per il rosso ad Afena-Gyan. Con questo successo la Roma si porta a 28 punti, al pari della Juve al sesto posto, superando nuovamente l’Empoli in classifica.