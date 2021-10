Serie A – La Salernitana si sblocca: Genoa battuto e prima vittoria in campionato

Dopo sei giornate all’insegna della sofferenza e dei cattivi risultati, la Salernitana trova finalmente la prima vittoria in Serie A. Gli uomini di Fabrizio Castori portano a casa i tre punti al termine di una dura battaglia contro un Genoa mai domo che ha sempre mostrato di sapersi rialzare. Non è stato oggi il caso, però, per la squadra di Ballardini, che non è riuscita a recuperare lo svantaggio. Gara che i padroni di casa hanno sbloccato nel secondo tempo: man of the match Milan Djuric, subentrato a Simy.