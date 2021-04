Serie A – Lazovic illude il Verona, poi la Samp sale in cattedra: finisce 3-1 a Marassi

Un’orgogliosa Sampdoria supera per 3-1 in casa il Verona nell’anticipo della trentunesima giornata di Serie A. Gli scaligeri, vogliosi di rifarsi dalla sconfitta in extremis dello scorso turno contro la Lazio, vanno per primi in vantaggio grazie a un gran gol di Lazovic su calcio di punizione. Nel secondo tempo, però, i blucerchiati salgono in cattedra e cominciano la rimonta. A pareggiare i conti ci pensa Jankto appena iniziata la ripresa, poi Gabbiadini su rigore e Thorsby archiviano la pratica.