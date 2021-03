Serie A, l’Inter non muore mai: Lautaro match-winner nel finale contro il Torino. Crollo a sorpresa della Roma a Parma

In campo quest’oggi alle 15 la Serie A, che vedeva in scena Torino-Inter e Parma-Roma. Partita bloccata all’Olimpico Grande Torino, con i nerazzurri che mantengono il pallino del gioco ma non creano occasioni clamorose. I granata tengono botta, ma al 62′ passano in svantaggio per un’ingenuità di Murru, che fa fallo in area e concede rigore agli avversari, con il solito Lukaku che non sbaglia e fa 0-1. Al 70′, però, i padroni di casa hanno la forza di rimontare e pareggiano con Sanabria. A pochi minuti dal termine ci pensa Lautaro Martinez a siglare il nuovo e definitivo vantaggio interista e la gara finisce 1-2.

Al Tardini di Parma, invece, si registra il crollo inaspettato della Roma, che orfana di Veretout e Mkhitaryan cambia totalmente volto. I ducali vanno in vantaggio dopo soli 9′ grazie alla rete di uno straordinario Mihaila, uomo partita di giornata. I giallorossi, con un Dzeko titolare ma visibilmente fuori condizione, non trovato mai la via del gol e, anzi, al 55′ capitolano subendo il definitivo 2-0 di Hernani, a segno sul calcio di rigore. Sconfitta, quella dei capitolini, che rappresenta un’occasione non da poco anche per il Napoli, che ha la possibilità di agganciarli in classifica a quota 50 punti.