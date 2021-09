Il pareggio in extremis contro la Juventus non frena la corsa del Milan, uscito vittorioso dal confronto di oggi in casa dello Spezia. I rossoneri centrano un successo sofferto contro una squadra mai doma come quella di Thiago Motta, i quali non concedono grosse opportunità alla squadra di Stefano Pioli.

Milan che sblocca il risultato all’alba del secondo tempo col figlio d’arte Maldini che svetta su un difensore avversario e mette in porta di testa un pallone crossato dalla destra. La partita procede su binari favorevoli per gli ospiti ma un lampo di Verde, aiutato da una doppia deviazione, rimette il punteggio in parità. Dopo appena sei giri d’orologio, però, i rossoneri rimettono la testa avanti. Ottima azione personale di Saelemaekers sulla sinistra che si libera di tre avversari e serve al centro dell’area Brahim Diaz: per lo spagnolo è un gioco da ragazzi trafiggere Zoet.

Tre punti pesantissimi per gli uomini di Pioli che con quella di oggi conquistano la quinta vittoria in sei giornate e raggiungono momentaneamente la testa della classifica di Serie A con 16 punti.