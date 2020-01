Serie A, Spal-Bologna 1-3: i felsinei si aggiudicano il derby emiliano

E’ terminato da pochi minuti il derby emiliano tra Spal e Bologna. Non riesce a dare continuità al clamoroso successo in casa dell’Atalanta, dunque, la squadra di Semplici, portatasi in vantaggio per prima su rigore con Petagna (23′). Spal che ha poi ceduto sotto i colpi dei felsinei, che grazie all’autogol di Vicari (24′) trovano subito il pareggio. Si mette poi in luce Barrow, il quale completa la rimonta dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo (59′), consolidata poi dal capitano Poli (63′) dopo un’azione corale di gran qualità degli attaccanti del Bologna.