Serie B, Cremonese-Brescia termina 2-2: pochi scampoli di gara per l’azzurro Gaetano

Nessuno ha prevalso nel derby lombardo di Serie B andato in scena oggi tra Cremonese e Brescia. La sfida finisce 2-2 ed è un pareggio che serve poco ad entrambe le squadre in termini di classifica. I rimpianti maggiori, però, ce li ha la squadra di casa, che si è portata in vantaggio per due volte con Pinato (13′) e Celar (59′) ed entrambe le volte si è fatta raggiungere dagli ospiti in gol con Torregrossa (43′) e Dessena (61′). Pochi scampoli di partita per l’azzurro Gianluca Gaetano, in prestito alla Cremonese, entrato al 92′.