Serie B, Empoli-Crotone 3-1: secondo gol consecutivo per Tutino. Ciciretti entra nel finale

E’ terminata da pochi minuti la sfida tra Empoli e Crotone, valida per la 22esima giornata di Serie B. Bella vittoria per i padroni di casa contro la compagine calabrese che, nonostante la sconfitta, resta al terzo posto. Prestazione sopra le righe per l’attaccante di proprietà del Napoli Tutino, che oltre ad aver avuto il merito di aprire le marcature con la sua seconda rete consecutiva (17′) ha anche fornito l’assist ad Henderson per il gol del definitivo 3-1. In mezzo le marcature di Mancuso per l’Empoli (20′) e Crociata (39′), autore del momentaneo pareggio per il Crotone. Poco più di 10′, infine, per l’altro azzurro Ciciretti, entrato nel finale al posto di Bajrami.