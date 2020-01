Serie B, Entella-Cremonese 1-1: al Comunale vince l’equilibrio. Assente Contini, Gaetano entra nel finale

Il portiere di proprietà del Napoli era assente per squalifica. Esordio per l'altro giovane azzurro Pubblicato il alle 18:00 da •

Vince l’equilibrio allo Stadio Comunale tra Virtus Entella e Cremonese, gara valida per il 21esimo turno di Serie B. Pareggio che serve più ai padroni di casa quarti in classifica che agli ospiti, attualmente in zona play-out. L’1-1 tra le due compagini matura tutto nel primo tempo, con la Cremonese che si porta per prima in vantaggio dopo soli 5′ grazie all’ex Frosinone Ciofani. Ci pensa poi De Luca a pareggiare i conti a 10′ dal duplice fischio. Virtus Entella e Cremonese che sono inoltre le squadre di due calciatori di proprietà del Napoli ossia Contini, oggi assente per squalifica, e il giovane centrocampista Gaetano, che ha esordito con la sua nuova squadra subentrando a Piccolo all’83’.