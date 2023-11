Serie B: i migliori risultati di sempre delle squadre campane

Il calcio è sempre stato vissuto dagli italiani con grande passione. Per alcuni è una ragione di vita, che porta ad avere certe regole, certe abitudini, a seguire la squadra in ogni gara ovunque essa si svolga. Uno sport e una smania che fanno soffrire ma anche gioire. Questo ardore è particolarmente vissuto, neanche a dirlo, dai campani, popolo passionario e caloroso come pochi in Italia, proprio come ad esempio i supporter di tre delle principali squadre della regione che, specialmente, negli ultimi anni hanno partecipato ai più importanti campionati del calcio italiano. Parliamo di Napoli, Salernitana e Benevento, squadre, ognuna nel suo mondo, importanti che hanno lottato, e lottano, per il proprio obiettivo e che in passato, per alcune anche recente, hanno infiammato il campionato di Serie B, torneo che ha sempre riservato grandi sorprese e palcoscenico di epiche cavalcate verso la massima serie. Così come caldissimi sono stati anche i numeri delle scommesse sul torneo di Serie B quando il torneo si è infiammato con una grande vittoria. L’ultima, in ordine di tempo, tra le squadre campane è quella del Benevento nel campionato 2020-2021. Scopriamo allora a quanti campionati di Serie B hanno partecipato queste tre squadre, quante volte hanno terminato al primo posto in Cadetteria e tante altre curiosità del calcio campano.

Napoli

Il Napoli è sicuramente la squadra più blasonata della Campania con all’attivo tre Scudetti vinti, sei Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e anche una Coppa Uefa. Uno solo, invece, il campionato di Serie B vinto. È accaduto nella stagione 1949-1950, un anno sfavillante dopo la dolorosa retrocessione avvenuta due anni prima. Il Napoli ritornò subito in Serie Cadetta e raggiunse il quinto posto per poi vincere la categoria proprio a maggio del 1950. C’è da dire però che il Napoli ha partecipato a solo dodici edizioni della Serie B in quasi cento anni di storia. È però riuscito a risalire in serie A in altre quattro occasioni con un piazzamento utile alla promozione, nei campionati 1961-1962, 1964-1965, 1999-2000 (match decisivo contro la Pistoiese) e l’ultima volta nella stagione 2006-2007. In quel campionato di B vinto dagli Azzurri il capocannoniere della categoria fu lo Jugoslavo Ivo Šuprina Petrovic con 15 gol in 22 partite giocate.

Salernitana

La formazione campana che invece ha vinto più di tutti i campionati di Serie B è la Salernitana, con due primi posti all’attivo, nella stagione 1946-1947 e nella stagione 1997-1998. Nel primo dei due trionfi la Serie B era allora costituita in tre gironi differenti: il Girone A con squadre del Nord Ovest e centro Ovest Italia, il Girone B con il resto del Centro e del Nordest italiano, e poi il Girone C con squadre del Centro Sud. Qui c’era la Salernitana che in quell’anno conquistò la prima posizione già alla quarta giornata per poi non lasciarla più fino alla fine del campionato. In quella formazione giocavano nomi storici per il calcio italiano, come ad esempio Alberto Piccinini, libero e papà del noto telecronista di Mediaset Sandro Piccinini, e Carmine Iacovazzo, ancora oggi recordman di presenze della Salernitana con 257 partite giocate in maglia granata. La seconda Serie B vinta arrivò nella stagione 1997-1998 con una squadra che si impose in Cadetteria con giocatori come Di Vaio, Galeoto, Tedesco e Cudini.

Benevento

Infine il Benevento, con un solo trionfo in Serie B nella sua storia, ma anche a causa delle sole cinque partecipazioni alla Serie Cadetta e due in Serie A, nel 2017-18 e nel campionato 2020-21 proprio l’anno dopo aver trionfato per la prima volta nella sua storia in Serie B, nella stagione 2019-2020. In questa annata sulla panchina delle “Streghe” c’era Filippo Inzaghi, in arrivo dalle non esaltanti esperienze sulle panchine di Milan, Venezia e Bologna. Invece con i giallorossi fu anche lui una rivelazione e già nel girone d’andata stupì tutti con numeri da record e 46 punti in 19 partite. Un ruolino di marcia che portò il Benevento, alla fine della stagione a vincere il Campionato con sette giornate di anticipo. Un altro record delle Streghe strappato all’Ascoli ’77-‘78, altra squadra unica nella storia della categoria ad aver raggiunto un risultato del genere.