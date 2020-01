Serie B, Pisa-Juve Stabia 1-1: succede di tutto all’Arena Garibaldi. Circa 20′ per Bifulco

E’ un pareggio ad alta tensione quello scaturito oggi tra Pisa e Juve Stabia, in campo per la 21esima giornata di Serie B. All’Arena Garibaldi succede tutto negli ultimissimi minuti di gioco. Dopo uno 0-0 durato per quasi tutta la gara a sbloccare il risultato sono prima i padroni di casa con Masucci (83′), che si fanno poi raggiungere dalla rete di Di Gennaro (95′). Finale arroventato tra le due squadre che ha sancito anche due espulsi, uno per parte (Marconi e Troest). Circa mezz’ora di gioco, infine, per Bifulco, attaccante di proprietà del Napoli in prestito alla Juve Stabia.