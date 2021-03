Serie C, altra sconfitta per il Bari: il Catanzaro si impone per 2-0

Dopo il pareggio interno dello scorso turno contro la Casertana, crolla nuovamente il Bari, oggi uscito sconfitto per 2-0 in casa del Catanzaro. Succede tutto nel secondo tempo, quando a sbloccare il risultato ci pensa Di Massimo, a segno al 52′. Risultato che resta in bilico quasi fino all’ultimo, ma ci pensa Evacuo al 92′ a mettere in cassaforte i tre punti per i padroni di casa, ora a -2 proprio dai pugliesi, terzi a quota 53 punti. Bilancio che, però, si fa pesante per gli uomini di Carrera: quella odierna, infatti, è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di campionato.