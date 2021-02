Termina 1-0 Avellino-Palermo, gara valevole per il ventitreesimo turno del Girone C di Serie C. Decisiva la rete di Luigi Silvestri al 50′. L’Avellino di Braglia sale a quota 41 punti, consolidando il terzo posto. Il Palermo invece rimane a 27 punti ed è undicesimo in classifica.