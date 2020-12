Serie C, beffa nel finale per il Bari: finisce 1-1 in casa del Palermo

Rammarico quest’oggi in casa Bari, che non va oltre l’1-1 in casa del Palermo nel match valido per la 17^ di Serie C, girone C. I pugliesi si portano in vantaggio per primi con la rete di D’Ursi a metà gara (45′), ma proprio quando la partita sembrava procedere su binari felici per loro ecco che arriva la beffa di Lucca (88′), che nel finale mantiene a galla i rosanero. Resta, quindi, il rimpianto di non essere riusciti ad accorciare in classifica sulla capolista Ternana per il Bari, che resta al secondo posto a 6 punti di distanza.