Serie C, Besea risponde a Diop: finisce 1-1 tra Paganese e Viterbese

Succede tutto nel primo tempo tra Paganese e Viterbese, in campo quest’oggi per il turno infrasettimanale di Serie C, girone C. Ad andare per primi in vantaggio, contro i favori del pronostico, sono i padroni di casa, che fanno 1-0 grazie a un calcio di rigore trasformato da Diop al 9′. Gli azzurrostellati, però, si fanno raggiungere al tramonto del primo tempo dalla Viterbese, che va a segno con Besea al 38′. Situazione che rischia di complicarsi ulteriormente per la Paganese a un quarto d’ora dalla fine, quando Sirignano rimedia il secondo giallo e, quindi, l’espulsione. Ma fortunatamente, gli uomini di Di Napoli riescono a portare a casa un punto.