Termina 0-2 il match di oggi tra Pro Vercelli e Livorno, valevole per la 14^ giornata di Serie C, girone A. Brutto K.O. interno, dunque, per la squadra di Francesco Modesto, piegata nel secondo tempo dalle reti di Murilo (69′) e Braken (82′). In campo per tutta la durata della gara Alessio Zerbin, attaccante in prestito dal Napoli.