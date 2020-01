Serie C, Catania-Avellino 3-1: sconfitta in rimonta per la squadra di Capuano. Scintille nel finale

Periodo nero per l’Avellino, che incassa la seconda sconfitta consecutiva nelle ultime 3 partite. L’ultima è arrivata quest’oggi sul campo del Catania, match valido per la 20esima giornata di Serie C, Girone C. Partita complicata che si era messa però in discesa per gli uomini di Ezio Capuano, portatisi per primi in vantaggio a pochi minuti dalla fine del primo tempo con Zullo (40′), salvo poi farsi raggiungere nei minuti di recupero da Curiale (46′).

Sfida che si avviava ormai verso l’1-1 quando al minuto 83′ i padroni di casa ottengono un calcio di rigore, trasformato poi da Sarno. Un minuto dopo l’Avellino rimane in 10 per l’espulsione di Parisi per poi incassare il gol del definitivo 3-1 ad opera sempre di Sarno (94′).