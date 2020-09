Finisce 2-1 il match tra Feralpisalò e Arezzo, valido per la 1^ giornata del girone B di Serie C. Vittoria netta per i padroni di casa che si portano sul doppio vantaggio grazie ai gol di Miracoli (5′) e Guidetti (33′). Piccolo spavento nel finale alla rete subita da Cutolo (86′), per gli ospiti però è troppo tardi per riuscire a rimontare. Solo panchina per Francesco Mezzoni, classe 2000 in prestito dal Napoli.