Regna il perfetto equilibrio nella sfida di oggi tra Fermana ed Arezzo, valida per il recupero della 11^ giornata di Serie C. Uno 0-0 che è frutto di una gara tesa (5 ammonizioni) e con poche emozioni, se non una duplice occasione per i padroni di casa che, però, non vanno in gol. Pareggio che serve ben poco alle due compagini, entrambe nei bassifondi della classifica del girone B. Fuori dai convocati Valerio Labriola, giovane centrocampista in prestito dal Napoli alla Fermana.