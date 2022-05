Dopo il risultato dell’andata (1-0 per la Paganese), bastava un pareggio nella gara di ritorno dei playout alla squadra campana per raggiungere la salvezza in Serie C.

Dopo una partita sofferta, in un clima accesissimo al Degli Ulivi, è la Fidelis Andria a portare a casa la vittoria. Un 1-0 che spedisce la Paganese in Serie D e salva la squadra pugliese.