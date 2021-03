Era in programma per oggi alle ore 15 la gara tra Ternana e Cavese, valida per il turno infrasettimanale di Serie C, girone C, giunto alla ventottesima giornata. E invece, a causa di un focolaio Covid scoppiato tra gli ospiti, che ha causato ben 25 positività, la partita è stata rinviata a data da destinarsi, decisione già comunicata dalla Lega Serie C circa due giorni fa.