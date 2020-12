Serie C, fuochi d’artificio a Grosseto: il Como vince 3-4. Russo in campo per 10′

Vittoria pirotecnica quella di oggi per il Como, che si impone per 4-3 in casa del Grosseto. Botta e risposta continuo tra le due squadre nel primo tempo, con gli ospiti che vanno in vantaggio per tre volte con Ferrari (7′) e la doppietta di Cicconi (30′, 45′). Nel mezzo le reti di Simeoni (13′) e Boccardi (40′) per i padroni di casa.

Grosseto che finalmente trova il gol del pareggio con Sersanti (58′), salvo poi farsi raggiungere dalla rete di Gabrielloni (77′), decisiva per le sorti dell’incontro. Solo 10′ per Raffaele Russo, attaccante classe ’99 in prestito dal Napoli al Grosseto.