Termina 2-2 Grosseto Pergolettese, gara valida per il ventitreesimo turno del Girone A di Serie C. Morello apre le danze al 30′ e porta in vantaggio gli ospiti. Cretella pareggia i conti al 57′, ma Morello firma la doppietta 4 minuti più tardi e ed è nuovamente in vantaggio la Pergolettese. Moscati, però, sigla la rete del 2-2 finale al 73. Solo panchina per Raffaele Russo nel Grosseto, in prestito dal Napoli.