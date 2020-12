Cala il poker il Bari nel match interno di oggi contro l’Avellino, valido per la 16^ giornata di Serie C, girone C. I padroni di casa archiviano la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Marras (14′), Celiento (16′) e la doppietta di Antenucci (26′, 41′). Solo gestione, poi, per i pugliesi, forti del 4-0 maturato nei primi 45′. Nel recupero arriva anche il gol della bandiera di Bernardotto per gli ospiti (90+3′), utile solo per le statistiche.