Il derby pugliese tra Bari e Foggia, di scena oggi per la ventisettesima giornata di Serie C, va ai padroni di casa. Partita che, in realtà, dopo 28′ minuti si mette in salita per il Bari, costretto a giocare in dieci per l’espulsione di Maita. La squadra di Massimo Carrera, però, non si perde d’animo, ci crede e vede ripagati i suoi sforzi al 60′, quando Cianci segna il gol che, poi, decreterà la vittoria. Bari che, con il successo odierno, blinda il terzo posto in classifica.