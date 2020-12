Serie C, il Fano la vince nel finale contro il Legnago Salus. Intera partita per Zanoli, solo panchina per Senese

Basta un gol nel finale di Nepi (84′) al Fano per aggiudicarsi il match di Serie C contro il Legnago Salus, giocata dopo il rinvio del 15 novembre scorso a causa della positività al Covid-19 tra i padroni di casa. Brutta frenata in casa della penultima in classifica, dunque, per gli ospiti, nella cui rosa figurano anche Alessandro Zanoli, Alberto Senese e Lorenzo Sgarbi, tutti in prestito dal Napoli.

Il primo è rimasto in campo per l’intera partita, mentre il secondo ha assistito alla sconfitta dei compagni dalla panchina. Assente, invece, l’ultimo per via di un infortunio al crociato.