Serie C – La Juve Stabia si sblocca: vittoria sulla Pistoiese e primo +3 in campionato

La terza volta è quella buona per la Juve Stabia di Walter Novellino, che trova la prima vittoria in campionato in questa stagione imponendosi per 3-1 in casa della Vibonese. Nel match valido per la terza giornata di Serie C, girone C, i campani vanno per la prima volta in vantaggio al tramonto del primo tempo grazie al rigore trasformato da Berardocco, per poi raddoppiare al 51′ con Bentivenga. C’è poi la reazione dei padroni di casa che dimezzano lo svantaggio con Basso al 65′, ma un secondo penalty a favore della Juve Stabia, segnato da Evacuo, chiude i giochi oltre a infiammare gli animi: la Vibonese, infatti, ha terminato la partita in dieci a causa dell’espulsione di Polidori.