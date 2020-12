Brutto K.O. interno quest’oggi per la Paganese, che si scioglie come neve al sole in casa contro il Monopoli. Nel match valido per la 16^ giornata di Serie C, girone C, gli ospiti non concedono alcuna chance agli avversari e vanno in gol con Paolucci (50′), Lombardo (56′) e la chiudono nel finale con Santoro (90′).